Aktien Frankfurt Ausblick: Dax könnte 13 000 Punkte überspringen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Vorgaben aus Übersee könnten den Dax an Christi Himmelfahrt wieder über die Marke von 13 000 Punkten hieven.



Es ist Feiertag in Deutschland, an den Börsen wird aber an diesem Donnerstag gehandelt.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,29 Prozent auf 12 981 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leicht im Plus erwartet.

Unter anderem dank starker Ölwerte im Zuge der gestiegenen Ölpreise hatte der US-Aktienmarkt zur Wochenmitte merklich zugelegt. Auch in Asien gab es durch die Bank Gewinne. Die geopolitischen Spannungen lassen wieder etwas nach. Den US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran sehen viele Händler eingepreist. Zudem zeigte US-Präsident Donald Trump vor einem geplanten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Zuversicht.

Bereits zum Wochenauftakt und am Vortag hatte der Dax sich an die runde Marke herangepirscht. Bisher erwies sie sich als zu großer Widerstand. Letztmals stand das Barometer Anfang Februar über dieser Marke.

Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank verwies auf den seit Tagen schwachen Euro zum US-Dollar, der den deutschen Aktienmarkt antreibe. Ein Erstarken der Gemeinschaftswährung sei derzeit nicht in Sicht, daher könnte es weiter nach oben gehen, so der Experte. Eine nachgebender Euro kann die Exportchancen deutscher Unternehmen verbessern.

Nach zwei heißen Tagen in der Berichtssaison ist es unternehmensseitig am Donnerstag ruhig. Am Nachmittag könnten Verbraucherpreise aus den USA Beachtung finden./ajx/jha/