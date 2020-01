Aktien Frankfurt Ausblick: Dax hält sich wacker in Rekordnähe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag leicht zulegen und damit in Schlagdistanz zu einem Rekordhoch bleiben.



Rund eine Stunde vor dem Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Plus von 0,12 Prozent auf 13 468 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch bei knapp 13 600 Zählern in Reichweite.

Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba zeigte sich allerdings skeptisch, die Aufwärtsdynamik des Dax habe jüngst nachgelassen. "Während neue, positive Impulse fehlen, um dem Markt neuen Schwung zu verleihen, könnte auf der anderen Seite die Risikoaversion jederzeit wieder zunehmen".

An den US-Börsen hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vortag neue Höchststände erreicht. Auch an den fernöstlichen Börsen setzte sich am Dienstag eine freundliche Tendenz durch.

Einen Blick wert sein dürften am Mittag und frühen Nachmittag die Quartalsberichte der drei Großbanken JPMorgan , Wells Fargo und Citigroup .

Unter den Einzeltiteln im Dax gaben Beiersdorf vorbörslich auf Tradegate um 1,3 Prozent nach. Die französische Bank Societe Generale stufte die Papiere des Nivea-Konzerns auf "Verkaufen" ab.

Aktien von Evonik gaben vorbörslich um 2,5 Prozent auf 25,90 Euro nach. Am Vorabend hatte der Großaktionär RAG Stiftung ein Aktienpaket von 5,4 Prozent zu 25,30 Euro je Aktie bei Investoren platziert. Damit lag der vorbörsliche Evonik-Kurs jedoch über dem Platzierungspreis./bek/zb