Aktien Frankfurt Ausblick: Dax folgt den negativen Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch an den Überseebörsen dürfte zur Wochenmitte auch den deutschen Aktienmarkt deutlich nach unten ziehen.



Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt deutet der X-Dax als Indikator für den Dax darauf hin, dass der deutsche Leitindex etwa 0,8 Prozent auf 12 450 Punkte abgeben wird. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnen sich ebenfalls deutliche Verluste ab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Vorabend in New York 1,74 Prozent verloren - und sich dabei noch vom Tief erholt gezeigt. Auch in Asien tendierten die Börsen daraufhin zur Wochenmitte schwächer. Experten zufolge bleibt die Rendite der US-Staatsanleihen für die Aktienmärkte der größte Belastungsfaktor.

Am Vorabend rentierten die zehnjährigen US-Rentenpapiere zwischenzeitlich erstmals seit Anfang 2014 wieder über der Marke von 3 Prozent, was Festverzinsliche gegenüber Aktien attraktiver macht. Befeuert wurde die Negativspirale an den US-Börsen auch von Aussagen von US-Präsident Donald Trump und seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zum Iran - mit neuen Drohungen von Trump in Richtung Teheran. Die Gespräche der beiden Staatsmänner dauern an diesem Mittwoch an.

Dem negativen Marktumfeld konnte sich in der Dax-Indexfamilie vorbörslich kaum ein Unternehmen entziehen. Negativ für Schlagzeilen sorgt dabei vor allem Osram . Zum Leid der Anleger kürzte der Lichtkonzern wegen eines schwächer als erwartet verlaufenen ersten Halbjahres sowie des schwachen US-Dollar seine Jahresziele für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktien wurden davon mit mehr als 6 Prozent auf Talfahrt geschickt.

Geschäftszahlen gab es auch vom Industriegasekonzern Linde , der kurz vor der Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair steht. Der starke Euro drückte zu Jahresbeginn zwar auf den Umsatz, operativ legte das Ergebnis aber zu. Die Aktie schlug sich daher im außerbörslichen Handel mit einem Abschlag von 0,4 Prozent etwas besser als der breite Markt.

Im TecDax deutet sich für die Aktien von Telefonica Deutschland nach der Zahlenvorlage ebenfalls kein positiver Start an. Der Mobilfunker hat im ersten Quartal den Gegenwind durch die abgeschafften EU-Roaminggebühren zu spüren bekommen, die Aktien fielen um knapp 0,8 Prozent.

Es gab aber auch positive Ausnahmen: Beim Waferhersteller Siltronic ging es aufgrund guter Zahlen um fast 2 Prozent aufwärts. Im SDax sorgte beim Kohlenstoffspezialisten SGL Group eine leichte Prognoseerhöhung für ein Plus von einem halben Prozent.