Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte sich stabilisieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Tagen sieht es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zunächst nach einem versöhnlichen Start aus.



Nach dem jüngsten Absacker des Dax auf den tiefsten Stand seit April dürften sich die Kurse damit zumindest stabilisieren. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,41 Prozent auf 11 885 Punkte. Für den EuroStoxx 50 wurde zuletzt ein Zuwachs von 0,61 Prozent erwartet.

Viel Schwung dürfte in den Handel jedoch vorerst nicht kommen, weil wegen des Feiertags "Christi Himmelfahrt" zahlreiche Marktteilnehmer fehlen werden. Folglich ist im Tagesverlauf mit geringen Börsenumsätzen und oft eher zufälligen Kursbewegungen zu rechnen.

"Als nächste große Unterstützung kommt jetzt die 200-Tage-Linie bei 11 626 Punkten in den Fokus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die größten Risiken für die Börsen gingen unverändert vom US-chinesischen Handelskrieg und von der Staatsverschuldung Italiens aus.

Die EU-Kommission hatte Italien am Vortag wegen seiner ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief geschickt. Der sich zuspitzende Konflikt zwischen der EU und Italien hatte zur Wochenmitte die Talfahrt am Aktienmarkt noch verstärkt, die rund um den Globus durch die wieder zurückgekehrten Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit ausgelöst worden war. Zuletzt kamen aus China Nachrichten, dass das Land seltene Erden verknappen und als Waffe im Handelskonflikt einsetzen will.

Konjunkturdaten sind am Donnerstag nur wenige zu erwarten, dichter gefüllt ist die Agenda vor allem in den USA. Auf Unternehmensseite sorgt der Medienkonzern Axel Springer am ansonsten recht nachrichtenarmen Morgen für die größte Schlagzeile.

Das Unternehmen hatte am Vorabend Gespräche mit dem amerikanischen Finanzinvestor KKS über einen milliardenschweren Einstieg und eine strategische Beteiligung bestätigt. Der Verhandlungsstand sehe vor, dass die Amerikaner zusammen mit Beteiligungsgesellschaften von Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner ein Kaufangebot für die restlichen Springer-Aktien vorlegten, hieß es. Auf Tradegate sprangen die Papiere um gut 16 Prozent nach oben auf 52,50 Euro im Vergleich zum Xertra-Schluss des Vortages. Die Nachricht hauche der Aktie neues Leben ein, die seit ihrem Hoch im Februar vergangenen Jahres rund 40 Prozent an Wert eingebüßt habe, sagte ein Händler.

Zu vor allem optisch stärkeren Kursschwankungen könnte es unterdessen bei einigen Unternehmen kommen, die an diesem Tag ex Dividende gehandelt werden. Hierzu gehören neben LEG Immobilien, der Roboterbauer Kuka , die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding und der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson ./tav/jha/