Aktien Frankfurt Ausblick: Dax auf Rekordkurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach weiteren Bestmarken an der Wall Street und deutlichen Kursgewinnen in Asien dürfte auch der Dax am Dienstag ein neues Hoch in Angriff nehmen.



Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex stand eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 0,34 Prozent im Plus bei 13 514 Punkten. Seine aktuelle Spitzenmarke liegt bei 13 505 Punkten.

Sollte der Dax den Widerstand knapp über der 13 500er-Marke überwinden, wäre der Weg zunächst frei bis auf 13 700 Punkte, glaubt Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Am Vortag hatte sich das Barometer per saldo kaum von der Stelle bewegt und die starke Vorwoche erst einmal verdaut. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen 0,33 Prozent fester erwartet.

Konjunkturseitig gab es Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Sie sank im September spürbar und zudem kräftiger als von Analysten erwartet. Anleger achten außerdem auf Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, der auf einer Konferenz zur Bankenaufsicht sprechen wird.

Quartalszahlen dürften zudem reichlich Leben in den Markt bringen. Aus dem Dax steht dabei BMW im Fokus. Der Autobauer ist im dritten Quartal in seinem Wachstumstempo gebremst worden. Die Aktien gaben vorbörslich auf Tradegate um 2 Prozent nach gemessen am Xetra-Schlusskurs.

Der Lichttechnikkonzern Osram erwartet im neuen Geschäftsjahr eine hohe Ergebnisbelastung. Vorbörslich auf Tradegate sackten die Papiere des MDax-Konzerns zuletzt um fast 5 Prozent ab.

Zalando-Papiere verloren fast 4 Prozent. Auf den ersten Blick habe der Online-Modehändler mit seinen Margen enttäuscht, sagte ein Händler.