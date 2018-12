Aktien Frankfurt Ausblick: Dax auf Erholungskurs mit New Yorker Schaukelbörse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Zweijahrestief am Vortag dürfte der Dax erholt in den verkürzten letzten Handelstag des Jahres starten.



Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte am Freitag etwa eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,5 Prozent auf 10 437 Punkte. Auch der EuroStoxx 50 wird freundlich erwartet. Ob sich diese Tendenz in den kommenden Stunden als nachhaltig erweisen wird, bleibt abzuwarten.

Nachdem der Dax am Vortag mit 10 279 Punkten zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit November 2016 abgesackt war, kommt nun Auftrieb von der Wall Street. In New York setzte sich das Ping-Pong-Spiel der letzten Tage fort: Der Dow Jones Industrial hatte am Donnerstag zunächst gut die Hälfte seiner 5-prozentigen Mittwochsgewinne wieder abgegeben. Letztlich legten die Anleger aber in ihrem hektischen Treiben erneut den Schalter um und trieben den US-Leitindex noch spät in die Gewinnzone.

Am letzten Handelstag des Jahres endet der Xetra-Handel in Frankfurt an diesem Freitag bereits mit der Schlussauktion um 14 Uhr. Dann wird der Dax wohl sein erstes Verlustjahr seit 2011 schreiben: Derzeit notiert er mehr als 19 Prozent tiefer als Ende 2017. Nach einem Rekordstand von 13 596 Punkten im Januar haben ihm Zinsangst, politische Krisen und Konjunktursorgen vor allem in der zweiten Jahreshälfte deutlich zugesetzt.

Im Dax dürfte die Meisterschaft an den Indexneuling Wirecard gehen. Der Kurs des Bezahldienstleisters sackte zwar seit der Dax-Aufnahme im September deutlich ab, seit Jahresbeginn steht aber noch immer auf ein satter Gewinn von fast 37 Prozent zu Buche. Am Freitag könnte die Aktie diesen nochmals ausbauen: Vorbörslich ging es um 1 Prozent hoch - angetrieben davon, dass Ex-Aufsichtsratschef Klaus Rehnig im "Handelsblatt" seinen Glauben an eine baldige Übernahme durch einen internationalen Konzern äußerte.

Die rote Laterne in der ersten deutschen Börsenliga wird vermutlich die Deutsche Bank halten - mit einem Kursrutsch um bislang 57 Prozent. Ein rabenschwarzes Börsenjahr, geprägt vom Umbau des größtes deutschen Geldhauses geht zu Ende.