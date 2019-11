Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Jahreshoch in Reichweite

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hinweise auf den bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im US-chinesischen Handelskonflikt dürften den Dax am Mittwoch weiter nach vorne bringen.



Rund eine Stunde vor dem Start deutete der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,28 Prozent auf 13 273 Punkte an. Damit ist ein neues Jahreshoch in Reichweite - aktuell liegt es bei 13 374 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel indes war bereits am Vortag auf ein Rekordhoch geklettert.

Die Hinweise auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China verdichten sich: US-Präsident Donald Trump zufolge steht im Handelskrieg der Abschluss eines Teilabkommens unmittelbar bevor. "Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", sagte Trump. Die Gespräche liefen "sehr gut".

Am Vortag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial nach diesen Meldungen bereits eine weitere Bestmarke erreicht. Der starke Gewinnzuwachs der US-Indizes auf Jahressicht sei angesichts einer immer langsamer wachsenden Wirtschaft schon ein starkes Stück, sagte Marktanalyst Clemens Schmale von Godmode Trader. Es sei aber nicht ungewöhnlich, dass der Markt aufgrund seiner Erwartung der Wirtschaft voraus ist. Die Performance lasse sich fundamental aber nicht rechtfertigen und auf Dauer gehe so etwas nicht gut, wenn sich die Lage nicht aufhelle. Nun aber gebe es Hoffnung, dass genau das geschieht, wenngleich sich der Aktienmarkt auf sehr dünnem Eis bewegt.

Am Donnerstag wird wegen des Feiertags Thanksgiving in den USA nicht gehandelt, das könnte auch schon zur Wochenmitte für ein impuls- und umsatzarmes Aktiengeschäft sorgen. Am Freitag und am Montag stehen in den USA mit dem Black Friday und dem Cyber Monday zwei vorweihnachtliche Shopping-Großereignisse an. An diesen beiden Tagen zeigen sich US-Konsumenten besonders kauffreudig.

Aus dem MDax berichten an diesem Mittwoch Knorr-Bremse und der Immobilienkonzern Aroundtown über ihre jüngste Geschäftsentwicklung. Beim Bremsenspezialisten Knorr-Bremse seien Belastungen durch den schwachen Lastwagenmarkt bereits erwartet worden, aber die nun vorgelegten Kennziffern für das dritte Quartal seien noch schlechter als befürchtet, sagte ein Händler. Vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere 2,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

Besser sah es für die Aroundtown-Papiere aus mit einem vorbörslichen Aufschlag auf Tradegate von 2,5 Prozent. Aroundtown konnte in den ersten neun Monaten des Jahres die Mieteinnahmen und den Gewinn kräftig steigern und erhöhte die Prognose. Die Zahlen seien besser als erwartet und die Prognoseanhebung im Zuge der geplanten Fusion mit TLG Immobilien sollte leicht positiv wirken. Auch TLG gewannen vorbörslich dazu./ajx/mis