Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger verharren an der Seitenlinie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag nur schwer in Gang kommen: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex handelte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,1 Prozent höher bei 12 360,15 Punkten.



Zuletzt hatte sich der Dax von seinem jüngsten Tief seit April bei 11 865 Punkten wieder um fast fünf Prozent nach oben gekämpft, am Montag jedoch wieder Gewinne abgegeben.

An der Wall Street kam der Dow Jones Industrial am Vortag etwas von seinem Rekordhoch zurück. Aus Asien kommen keine klaren Impulse: Japan und Chinas Festlandbörsen drifteten nach der Feiertagspause in unterschiedliche Richtungen.

Aus Sicht von Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners trauen viele Anleger dem jüngsten Anstieg nicht und bleiben an der Seitenlinie, weil sie eine "Bullenfalle" befürchten. Derweil rückt die US-Leitzinsentscheidung zur Wochenmitte stärker in den Fokus. "Eine Zinserhöhung gilt als ausgemacht", so Altmann. "Spannender wird deshalb, wie konkret die Fed einen vierten Zinsschritt für den Dezember in Aussicht stellt."

Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Stimmung der Konsumenten im September veröffentlicht. Der private Verbrauch ist bei weitem die stärkste Stütze der US-Konjunktur. Bislang hatte sich der Handelskrieg mit China nicht als größere Belastung für die Konjunktur erwiesen.