Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger gehen vor Ostern kein Risiko mehr ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag vor dem Osterfest zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt kein klarer Trend ab.



Der XDax als Indikator für den Dax lag knapp eine Stunde vor der Startglocke mit 11 932 Punkten minimal unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch von 11 941 Zählern. Der Leitindex dürfte damit weiterhin unter der Marke von 12 000 Punkten verharren.

Als positiv wertete Christian Schmidt von der Helaba, dass der Dax am Vortag nicht mehr auf ein neues Tief gefallen sei. "Insofern besteht moderates Aufwärtspotenzial", sagte der Analyst. Vor dem langen Osterwochenende dürften sich Anleger mit neuen Engagements jedoch zurückhalten. Es falle auf, dass Kurserholungen sowohl zeitlich als auch im Ausmaß begrenzt seien.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte am Vorabend kaum verändert geschlossen. Allerdings könnten Technologiewerte erneut nachgeben, denn in New York war der Index Nasdaq 100 erneut gefallen auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar.

Kursbewegendes zu Einzelwerten war am Morgen Mangelware. Die Investmentbank JPMorgan hat die Papiere der Allianz von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Aktien zeigten sich vorbörslich dennoch stabil. BASF -Aktien legten nach einer Kaufempfehlung der Bank HSBC um 0,6 Prozent zu.