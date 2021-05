Aktien Frankfurt: Anleger treten erst einmal den Rückzug an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Zinsen an den Anleihemärkten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig gestimmt. Vor allem die stark gelaufenen Aktien von Pandemie-Gewinnern gerieten teils deutlich unter Druck. Der Dax fiel erstmals seit Ende März unter der Marke von 15 000 Punkten. Zuletzt notierte er noch rund eineinhalb Prozent im Minus bei 15 007,01...