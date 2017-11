Aktien Frankfurt: Anleger schütteln Nordkorea-Krise wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben die am Vortag aufgekommenen Sorgen um die Nordkorea-Krise am Donnerstag recht schnell wieder abgetan.



Der Dax , der mit kleinen Verlusten in den Handel gegangen war, drehte rasch wieder ins Plus. Zuletzt stieg das deutsche Börsenbarometer um 0,65 Prozent auf 13 146,50 Punkte. Auch überwiegend schwache Vorgaben aus Fernost lasteten nicht lange auf der Stimmung der Anleger.

"Eine Eskalation des Säbelrasselns in Nordkorea steht einmal mehr zur Debatte", schrieb Timo Emden von DailyFX in einem Marktkommentar. Bislang habe sich diese Befürchtung jedoch glücklicherweise nicht bewahrheitet. "Anleger könnten geopolitische Risiken daher vorerst nicht so ernst nehmen wie zuvor", lautete die Schlussfolgerung des Analysten.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,55 Prozent auf 3609,49 Punkte. Der MDax rückte um 0,41 Prozent auf 27 027,24 Zähler vor und der technologielastieg TecDax um 0,3 Prozent auf 2525,79 Punkte.

Im Tagesverlauf blicken die Anleger auf ein Treffen von Opec- und Nicht-Opec-Staaten. Gemeinhin wird eine Verlängerung des gemeinsamen Öl-Förderlimits erwartet. Der Ölpreis als ein wichtiger Indikator für die weltweite Konjunktur hatte in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt.

Der Lichtspezialist Osram hat zum 111-jährigen Markenjubiläum für das Geschäftsjahr eine "Jubiläumsdividende" von 111 Cent je Aktie vorgeschlagen. Die Anleger reagierten verhalten positiv, der Kurs gewann 0,4 Prozent.

Der Online-Händler Rocket Internet hat die Verluste in den ersten neun Monaten 2017 zwar deutlich eingegrenzt, verlor aber immer noch Geld. Zudem verschob das Unternehmen für drei Beteiligungen den Zeitpunkt für das Erreichen der Gewinnschwelle. Der Kurs rutschte 5,5 Prozent ab.

Höhere Finanzziele von Morphosys für dieses Jahr drückten den Kurs des Biotech-Unternehmens um 3,4 Prozent nach oben an die Spitze des TecDax. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung zur Vermarktung eines Antikörpers in China, Hongkong, Taiwan und Macao geschlossen und in der Folge die Ziele erhöht.

Daneben sorgten Kommentare von Analysten für Kursausschläge: So haben sich die Investmentbanken Bernstein und Kepler Cheuvreux positiv zu BASF geäußert. Der Kurs des Chemieriesen legte um 1,4 Prozent zu. Kepler Cheuvreux riet zum Kauf der Aktien und erhöhte das Kursziel um 4 auf 112 Euro.

Salzgitter-Aktien gaben um 0,4 Prozent nach, nachdem das Bankhaus Lampe die Papiere des Stahl- und Röhrenherstellers von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt hatte. Eine Hochstufung auf "Outperform" durch die Bank Exane BNP verhalf den Aktien der RTL Group zu einem Plus von 2 Prozent.

Aktien von Delivery Hero stiegen um 3 Prozent. Die Bank JPMorgan hat die Bewertung der Online-Bestellplattform für Essen mit "Overweight" aufgenommen.