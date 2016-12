Aktien Frankfurt: Anleger nehmen Gewinne mit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Tagen der Lethargie haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag Kasse gemacht.



Im Sog einer schwachen Wall Street fiel der Dax zur Mittagszeit um 0,26 Prozent auf 11 445,25 Punkte. Er kam so etwas vom höchsten Niveau seit August 2015 zurück, steht auf Jahressicht aber noch mit rund 6,5 Prozent im Plus.

In New York hatte sich die Marke von 20 000 Punkten beim Dow Jones Industrial am Vorabend einmal mehr als zu hohe Hürde erwiesen. Schwache Daten vom Immobilienmarkt hatten an der Wall Street die Kurse belastet. "Investoren nehmen Gewinne mit", sagte daraufhin Marktanalyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Vor dem Jahreswechsel tendierten sie dazu, ihre Risikopositionen zu reduzieren.

Auch die anderen deutschen Indizes kamen leicht zurück: Der MDax als Heimat der mittelgroßen Werte entfernte sich mit 0,21 Prozent Minus auf 22 109,28 Punkte etwas von seinem Rekordniveau der vergangenen Tage. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,10 Prozent auf 1809,65 Punkte nach. Auch der EuroStoxx 50 tendierte etwas schwächer.

FINANZ- UND AUTOWERTE GEBEN NACH

Gewinnmitnahmen waren auch bei Einzelwerten ein zentrales Thema. Wie schon an den Tagen zuvor gehörte der deutsche Bankensektor am Donnerstag zu den Kandidaten, bei denen Anleger Kasse machten. Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank fielen um bis zu 1,5 Prozent. Ein Händler verwies auf ein "Handelsblatt"-Interview mit dem Chefanlagestrategen von Allianz Global Investors, Neil Dwane, wonach Anleger die Finger von Bankaktien lassen sollten.

Schwäche zeigte außerdem der Autosektor. Volkswagen-Aktien waren im Dax mit minus 1,76 Prozent der größte Verlierer. BMW fielen um 1,30 Prozent. Gefragt waren hingegen die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 mit rund 0,4 Prozent Plus. Papiere des Konkurrenten RTL gehörten im MDax ebenfalls zu den Gewinnern.

COVESTRO UND BIOTECH-AKTIEN UNTER DRUCK

Auch in der zweiten Börsenreihe nahmen Anleger teils Gewinne bei gut gelaufenen Aktien mit. Lanxess sanken im MDax um rund 1 Prozent, nachdem sie am Vortag auf den höchsten Stand seit März 2013 vorgedrungen waren. Covestro-Aktien büßten nach einer Verkaufsempfehlung der DZ Bank am Indexende 2,5 Prozent ein. Seit Februar waren sie von unter 25 Euro bis auf zuletzt fast 68 Euro gestiegen.