Aktien der Fluggesellschaften: Deshalb werden sie heute höher gehandelt!

Der Optimismus im Zusammenhang mit einem COVID-19-Impfstoff hat die Reise- und Flugaussichten angehoben, und eine Reihe von Fluglinienaktien werden am Donnerstag höher gehandelt. American Airlines (NASDAQ:AAL) ist die weltweit größte Fluggesellschaft gemessen an den Passagiermeilen im Linienverkehr. Nach Abschluss einer größeren Flottenerneuerung verfügt das Unternehmen über die jüngste Flotte der US-Altfluggesellschaften. Die Aktien von American Airlines wurden am Donnerstag um 9,15% ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung