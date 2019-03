Aktien Europa: Weitere Verluste nach schwachen chinesischen und deutschen Daten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und Deutschland haben den europäischen Börsen am Freitag weitere Verluste eingebrockt.



Diese fielen allerdings nicht annähernd so heftig aus wie an den asiatischen Aktienmärkten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um die Mittagszeit um 0,58 Prozent auf 3289,73 Punkte. Er steuert damit nach der vorangegangenen Rally auf den dritten schwächeren Tag in Folge sowie ein Wochenminus von gut einem halben Prozent zu. Der französische Cac 40 verlor zuletzt 0,49 Prozent auf 5241,87 Punkte und der britische FTSE 100 sank um 0,83 Prozent auf 7097,96 Punkte.

Die chinesischen Exporte sind im Februar gegenüber dem Vormonat unerwartet stark gefallen. Auch die Importe gingen zurück. Doch trotz des Handelsstreits mit den USA verkaufte China seit Jahresbeginn für 290 Milliarden US-Dollar mehr Waren auf dem amerikanischen Markt, als es von dort importierte. Derweil verzeichnete die deutsche Industrie beim Auftragseingang im Januar einen überraschenden Dämpfer.

Im europäischen Branchenvergleich lagen Immobilienaktien am Freitag vorn: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 gewann 1,34 Prozent. Hier stützte eine positive Branchenstudie der französischen Großbank Societe Generale (SocGen), der zufolge das Risiko weiter steigender Zinsen in den USA abgenommen hat. In Europa werde die Normalisierung der Geldpolitik wohl verschoben, heißt es weiter. Zudem berichtete die deutsche Bauindustrie für das vergangene Jahr dank des anhaltenden Immobilienbooms einen achtprozentigen Umsatzanstieg.

Ganz unten in der Übersicht notierten hingegen die Indizes der Rohstoff- und Autounternehmen mit Abschlägen von jeweils fast zwei Prozent. Die SocGen rät Anlegern, in stark von China abhängigen Branchen wie etwa der Grundstoffindustrie Kursgewinne mitzunehmen.

Autowerte litten unter der Mitteilung des Branchenverbands PCA, dass der Autoabsatz in China im Februar um 18,5 Prozent eingebrochen war. "Die Handelsdaten aus China bereiten Sorgen", sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Sie seien ein klarer Beleg dafür, dass die Strafzölle und der Handelsstreit mit den USA die wirtschaftlichen Aktivitäten in dem Land bremsten.

Dem frisch fusionierten Brillenkonzern EssilorLuxottica machte im vergangenen Geschäftsjahr der starke Euro das Leben schwer: Umsatz und Ergebnis gingen zurück. Für 2019 rechnet das Unternehmen wieder mit Wachstum. Dennoch büßten die zuletzt vergleichsweise erholten Aktien am EuroStoxx-Ende über fünf Prozent ein.