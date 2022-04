Aktien Europa Schluss: Zu viele Risikofaktoren bremsen Börsen aus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Hängepartie an den europäischen Börsen hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Gegenwind gab es von den wieder steigenden Energiepreisen. Auch legten an den europäischen Anleihemärkten die Renditen zu. Der EuroStoxx 50 ging 0,09 Prozent niedriger aus dem Handel mit 3827,96 Zählern. Seit dem Zwischenhoch von Ende März bei über 4000 Punkten befindet sich der Index in einem leichten Abwärtstrend.

Die Finanzmärkte sähen sich derzeit gleich mehreren Risiken ausgesetzt wie der geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank, Unsicherheiten mit Blick auf das Wirtschaftswachstum und die Profitabilität der Unternehmen sowie den Krieg in der Ukraine, fasste Stratege Axel Botte vom Investmenthaus Ostrum die Lage zusammen. Die Anzeichen für eine zunehmende Risikoscheu der Anleger seien deutlich sichtbar, die Aktienbörsen von starken Schwankungen geprägt.

Auch andere große Indizes traten auf der Stelle. Der französische Cac 40 beendete den Handel 0,07 Prozent im Plus bei 6542,14 Punkten. Sein britisches Pendant FTSE 100 schloss 0,06 Prozent höher bei 7580,80 Zählern./bek/he