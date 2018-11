Aktien Europa Schluss: Zu viele Hiobsbotschaften kosten Anleger Nerven

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Europas sind mit moderaten Verlusten ins Wochenende gegangen.



Die Angst vor weiteren US-Zinssenkungen, die politische Situation in Italien sowie einige negative Unternehmensnachrichten haben den Anlegern die Laune verdorben, sagte Analyst David Madden von CMC Markets.