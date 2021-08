Aktien Europa Schluss: Mit kleinen Schritten weiter nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Mit kleinen Schritten haben sich am Dienstag die europäischen Aktienmärkte weiter nach oben gewagt.



Unterstützung kam vor allem am Nachmittag, als an den US-Börsen erneut Rekordstände erreicht wurden. Allerdings ging es auch jenseits des Atlantiks nur in Trippelschritten aufwärts.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 4187,82 Zähler. Zeitweise fehlten dem Leitindex der Eurozone weniger als 3 Punkte bis zur Marke von 4200 Zählern. Über dieser hatte er sich zuletzt Anfang 2008 bewegt. Dem französischen Leitindex Cac 40 gelang es, erneut den höchsten Stand seit September 2000 zu erklimmen. Aus dem Tag ging er allerdings letztlich ebenfalls darunter. Er legte um 0,10 Prozent auf 6820,21 Punkte zu. Der britische FTSE 100 ("Footsie") stieg um 0,40 Prozent auf 7161,04 Punkte.

Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners warnte unterdessen vor einer trügerischen Ruhe. "Vor dem Hintergrund der immer intensiver geführten Debatte über baldige Reduzierungen der Anleihekäufe steht die morgige Veröffentlichung der US-Inflationsrate für den Juli unter besonderer Beobachtung." Erwartet wird mehrheitlich, dass auch diesmal eine Fünf vor dem Komma steht, und "je länger die Fünf vor dem Komma steht, desto größer wird der Handlungsdruck für die US-Notenbank", so Altmann./ck/he