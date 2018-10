Aktien Europa Schluss: Mit guten US-Zahlen kehrt Zuversicht zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat sich am Dienstag wieder Optimismus breit gemacht.



Vor allem erste solide Quartalszahlen großer US-Konzerne und deren teils höhere Gewinnziele für das laufende Jahr sorgten für Erleichterung und Rückenwind. Der EuroStoxx 50 kletterte um 1,46 Prozent nach oben auf 3257,34 Punkte. Damit baute er die am Montag begonnene zaghafte Erholung aus.

Gute Quartalszahlen in den USA von Johnson & Johnson , UnitedHealth, Morgan Stanley und Goldman Sachs nahmen etwas die Befürchtung aus dem Markt, die Saison der Quartalszahlen und Jahresprognosen der US-Unternehmen könne enttäuschen. "Die Sorge vor langsamer wachsenden Unternehmensgewinnen halten wir angesichts des soliden konjunkturellen Umfelds für übertrieben", sagte Stratege Ulrich Urbahn von der Berenberg Bank.

Seit Anfang des Monats war der EuroStoxx 50 um mehr als sechs Prozent gefallen. Am Montag war der Index auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gerutscht, hatte es bis zum Handelsschluss aber wieder in positives Terrain geschafft. Stratege Urbahn zufolge dürfte der Herbst wie so oft von starken Schwankungen geprägt sein.