Aktien Europa Schluss: Zurückhaltung vor weiterer Brexit-Abstimmung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben zur Wochenmitte vor weiteren Entwicklungen beim Brexit wenig verändert, aber mit uneinheitlichen Vorzeichen geschlossen.



Einmal mehr habe das Thema "die volle Aufmerksamkeit der Anleger auf dem Börsenparkett absorbiert", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Von der geldpolitischen Seite der Europäischen Zentralbank (EZB) seien "versöhnliche Töne" zu vernehmen gewesen.

Der EuroStoxx beendete den Handel mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 3322,04 Punkte. Der französische Leitindex Cac 40 in Paris sank hingegen um 0,12 Prozent auf 5301,24 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,03 Prozent auf 7194,19 Punkte nach.

Das britische Parlament veranstaltet an diesem Abend Probeabstimmungen über Alternativen zum Austrittsabkommen Großbritanniens ab, das Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Alles sei hier nach wie vor offen und möglich, sagte Jochen Stanzl. Ein weichgespülter Brexit oder gar eine zweite Volksabstimmung oder auch ein harter Brexit ohne Vertrag.

Außerdem gab es seitens der EZB Aussagen, dass die Zinswende in der Eurozone, falls nötig, auch noch weiter in die Zukunft verschoben werde könne. EZB-Präsident Mario Draghi reagierte so auf zuletzt aufgekeimte Sorgen vor einer möglichen Rezession, zumal auch er hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung im Euroraum wachsende Risiken sieht. Unsicherheiten in der Weltwirtschaft hätten sich auf die Exportwirtschaft des Währungsraums ausgeweitet, hieß es./ck/he