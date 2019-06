Aktien Europa Schluss: Zurückhaltung wegen Iran und vor G20-Gipfel

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Wegen anhaltender politischer Konflikte scheuen die Anleger an Europas Börsen weiter eine klare Positionierung.



Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 3444,36 Punkten. Das bedeutete den dritten Verlusttag in Folge für den Leitindex der Eurozone.

Ähnlich erging es dem französischen Cac 40 , der am Dienstag letztlich 0,13 Prozent auf 5514,57 Punkte abgab. Der britische FTSE 100 hielt sich indes wie schon am Vortag etwas besser und ging 0,08 Prozent fester bei 7422,43 Zählern aus dem Handel.

In der vergangenen Woche hatten Signale der Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik die Börsenstimmung beflügelt. Doch angesichts der amerikanisch-iranischen Spannungen und vor dem nahenden G20-Gipfel, auf dem Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischer Amtskollege Xi Jinping über den Handelskonflikt beider Länder stattfinden sollen, hielten sich die Investoren zuletzt sichtbar zurück./gl/he