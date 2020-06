Aktien Europa Schluss: Wirtschaftsdaten befeuern die Kurse weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Frische Konjunkturdaten haben am Mittwoch die jüngst kräftige Aufwärtsbewegung an den europäischen Börsen noch einmal forciert.



Die Daten aus China, aus der Eurozone sowie am Nachmittag auch aus den USA fielen besser aus als erwartet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 baute sein bereits hohes Vortagesplus aus und gewann zum Handelsschluss 3,50 Prozent auf 3269,59 Punkte. In Paris stieg der Cac 40 um 3,36 Prozent ähnlich stark, ihm gelang mit 5022,38 Punkten erstmals seit Anfang März wieder die Rückkehr über die runde Marke von 5000 Punkten. Der Londoner Leitindex FTSE 100 legte um 2,61 Prozent auf 6382,41 Zähler zu./ajx/he