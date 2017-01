Aktien Europa Schluss: Wieder deutlich im Plus - Positive Impulse aus den USA

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich zum Wochenschluss deutlich von ihren Kursverlusten vom Vortag erholt.



Börsianer verwiesen am Freitag darauf, dass sich die Wogen nach der Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump etwas geglättet hätten. Neue Impulse kamen von der in den USA anlaufenden Berichtssaison, wo Großbanken mit ihren Quartalszahlen überwiegend positiv überraschten. Befürchtet wird aber gleichwohl, dass eine Phase der Orientierungslosigkeit beginnen könnte - bis zur Vereidigung von Trump in der kommenden Woche.

Der EuroStoxx 50 stieg um 1,15 Prozent auf 3324,34 Punkte und kehrte so postwendend wieder über die Marke von 3300 Punkten zurück. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,10 Prozent.