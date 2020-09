Aktien Europa Schluss: Wieder im Rückwärtsgang mit New Yorker Börsen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Dienstag schon wieder stärker unter Druck geraten.



Anhaltende Gewinnmitnahmen an den US-Börsen nach dem dort verlängerten Wochenende trübten auch hierzulande wieder das Bild. Anleger zogen nach dem soliden Wochenauftakt beim EuroStoxx erneut die Handbremse. Der Leitindex der Eurozone fiel am Ende um 1,41 Prozent auf 3267,37 Punkte.

Ähnlich sah es an den großen Länderbörsen aus. Der Cac 40 in Paris sank um 1,59 Prozent auf 4973,52 Zähler. In London gab der FTSE 100 aber nur knapp um 0,12 Prozent auf 5930,30 Punkte nach. Dort stützte das sehr schwache britische Pfund, das den britischen Unternehmen die Exporte erleichtern kann. Am Devisenmarkt blickten Anleger mit Sorge auf die nächste Brexit-Verhandlungsrunde.

Vermehrt Sorgen macht den Anlegern allgemein der exorbitant gestiegene Wert, der Aktien zuletzt beigemessen wurde. "Die Bewertungen sind annähernd so ausgeprägt wie im Februar. Jedoch sind viele Sektoren weit davon entfernt, das Vorkrisenniveau zu erreichen", mahnte die Fondsgesellschaft Amundi in einer Einschätzung./tih/jha/