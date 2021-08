Aktien Europa Schluss: Wenig bewegt - Warten auf geldpolitische Signale

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger haben sich am Mittwoch an den europäischen Börsen weiter nicht groß aus der Deckung gewagt.



Der EuroStoxx 50 schloss wie schon am Vortag nur knapp im Plus. Am Ende legte er um 0,07 Prozent auf 4181,12 Punkte zu. "Insgesamt geht das Warten auf die Notenbanksitzung weiter", argumentierte Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow.

Auf Länderebene war das Bild gemischt: Während der deutsche Dax schwächer aus dem Handel ging, legte der französische Cac 40 um 0,18 Prozent auf 6676,48 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es mit 7150,12 Zählern außerdem um 0,34 Prozent nach oben.

An den Märkten herrscht vor dem Währungshütertreffen, das in diesem Jahr erneut online abgehalten wird, weitere Unsicherheit darüber, wie die US-Notenbank eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik während der Corona-Krise gestaltet. Zur Zurückhaltung trugen auch die Daten des ifo-Instituts zum Geschäftsklima in Deutschland bei. Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge verschlechtert./tih/jha/