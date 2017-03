Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung vor Zinsentscheiden und Niederlande-Wahl

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen sind die Aktienkurse am Montag kaum vom Fleck gekommen.



Vor wichtigen Ereignissen, die im Wochenverlauf erwartet werden, trauten sich die Anleger nicht aus der Deckung. Neben der am Mittwoch anstehenden Parlamentswahl in den Niederlanden sorgte vor allem der dann erwartete Zinsentscheid in den USA dafür, dass sie in der Defensive blieben. Auf die Fed folgen im weiteren Wochenverlauf noch weitere geldpolitische Entscheide in Japan, der Schweiz und in Großbritannien. In den Niederlanden wird derweil mit Sorge auf die politischen Spannungen mit der Türkei geblickt.

Am Ende eines Tages, in dem sich der EuroStoxx 50 nur in einer kleinen Spanne von 13 Punkten bewegte, schloss der Leitindex der Eurozone hauchdünn im Minus. Am Ende stand er 0,02 Prozent tiefer bei 3415,49 Punkten. Der französische CAC 40 dagegen hielt sich moderat mit 0,13 Prozent und 4999,60 Zählern im Plus. Ein Schlusskurs über der Marke von 5000 Punkten blieb dem französischen Kursbarometer aber weiterhin knapp verwehrt. In London legte der FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 7367,08 Punkte zu. Im Fokus stand dort die entscheidende Debatte über das Brexit-Gesetz, die am Montag im britischen Unterhaus begonnen hat./tih/fbr