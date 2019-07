Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung - Fusionen beflügeln London

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich Europas wichtigste Aktienindizes nur wenig von der Stelle bewegt.



Einzig in London ging es am Montag dank mehrerer Zusammenschlüsse deutlich bergauf. An der europäischen Berichtsfront blieb es noch recht ruhig.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,03 Prozent tiefer bei 3523,58 Punkten - in der Vorwoche hatte der Leitindex der Eurozone noch um rund 1,3 Prozent zugelegt. Auch der französische Cac 40 entwickelte sich am Montag mit einem Minus von 0,16 Prozent auf 5601,10 Punkte unspektakulär. Der britische FTSE 100 gewann hingegen satte 1,82 Prozent auf 7686,61 Zähler./gl/fba