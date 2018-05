Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Mailand erholt sich

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag an ihren freundlichen Wochenauftakt angeknüpft.



Als Kursstützen erwiesen sich der weiter schwache Euro sowie positive Unternehmensnachrichten aus der Telekom- und Autobranche. Auch am Mailänder Aktienmarkt, der zuletzt vom Schrecken über das Regierungsprogramm der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega belastet worden war, beruhigten sich die Gemüter. Außerhalb des Währungsraums kletterte der Londoner Leitindex sogar auf ein Rekordhoch.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,41 Prozent höher bei 3587,25 Punkten. Der Pariser CAC 40 schaffte ein knappes Plus von 0,05 Prozent auf 5640,10 Punkte. Der Mailänder FTSE MIB gewann 0,54 Prozent auf 23 216,57 Zähler - an den vergangenen vier Handelstagen war er insgesamt um fast 5 Prozent gefallen./gl/he