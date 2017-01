Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - FTSE startet mit Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Europas haben am Dienstag an ihren positiven Jahresstart angeknüpft.



In London meldete sich der FTSE-100-Index mit einem weiteren Rekordhoch aus dem verlängerten Wochenende nach dem Jahreswechsel zurück.

Der EuroStoxx 50 gewann letztlich 0,19 Prozent auf 3315,02 Punkte. Sein Tageshoch von 3334 Punkten, gleichzeitig der höchste Stand seit Mitte Dezember 2015, konnte er damit nicht halten. Der französische CAC-40-Index rückte um 0,35 Prozent auf 4899,33 Punkte vor.