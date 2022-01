Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne - Cac 40 mit Rekord

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen hat sich auch am Mittwoch die Gewinnsträhne fortgesetzt. In Frankreich ging die Rekordjagd weiter. Die Omikron-Variante verliert weiter an Schrecken. Laut Analyst Christian Henke vom Broker IG schwindet damit die Angst, dass die Konjunktur Schaden nehmen könnte.

Der EuroStoxx 50 stieg den dritten Tag in Folge und gewann 0,56 Prozent auf 4392,15 Punkte. Damit fehlen dem Leitindex der Eurozone keine 25 Punkte mehr, um sein Mitte November erreichtes Zwischenhoch zu übertreffen und den höchsten Stand seit 2007 zu verzeichnen.

In Paris rückte der Cac 40 um 0,81 Prozent auf 7376,37 Punkte vor. In London ging es für den FTSE 100 um 0,16 Prozent auf 7516,87 Punkte nach oben./ck/he