Aktien Europa Schluss: Weiter ohne klaren Trend

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx hat sich kaum verändert ins Wochenende verabschiedet.



Der Leitindex der Eurozone stieg am Freitag um 0,09 Prozent auf 3315,81 Punkte. Trotz der Erholung um 1,7 Prozent auf Wochensicht bleibt er auf seinem jüngsten Schlingerkurs um 3300 Punkte.

Auch in den anderen wichtigen Indizes gibt es für die Anleger aktuell keinen klaren Trend auszumachen. Der französische Cac 40 verbesserte sich am Freitag um 0,20 Prozent auf 5034,14 Punkte. Wie der Eurostoxx bewegt er sich auf dem Anfang Juni erklommenen Niveau seitwärts. Der britische FTSE 100 gewann 0,48 Prozent auf 6032,09 Punkte. Im Zuge eines schwachen Pfund in Sorge um einen sogenannten No-Deal-Brexit erholte sich der britische Index im Wochenverlauf um rund 4 Prozent von seinem Tief seit Mai./ag/jha/