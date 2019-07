Aktien Europa Schluss: Vorsicht auf hohem Kursniveau

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Abwarten hat am Montag die Devisen an Europas Aktienmärkten gelautet.



Vor möglicherweise marktbewegenden Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell vor US-Abgeordneten am Mittwoch zur Geldpolitik hielten Anleger das Pulver trocken. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,12 Prozent auf 3523,76 Zähler moderat nach. Er war am Donnerstag auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr gestiegen, beflügelt von der Erwartung weiterhin lockerer Geldpolitik der Notenbanken.

Analyst Milan Cutkovic von Axitrader sprach von "gemischten Gefühle auf dem Börsenparkett". Neben der Erwartung weiterhin niedriger Zinsen seien sich die Anleger auch bewusst, dass mit dem jüngsten Waffenstillstand zwischen den USA und China im Handelskonflikt nur Zeit gekauft worden sei. "Das Thema und damit die Sorgen um die Weltkonjunktur werden nicht so bald von der Agenda verschwinden", sagte Cutkovic.

Die Börsen in Paris und London zeigten sich kaum verändert: Der französische Cac 40 schloss 0,08 Prozent niedriger bei 5589,19 Zählern. Der britische Leitindex FTSE 100 ging 0,05 Prozent niedriger bei 7549,27 Punkten aus dem Handel./bek/he