Aktien Europa Schluss: Verluste vor dem Treffen von Trump und Juncker

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben nach der Erholung am Vortag wieder den Rückwärtsgang eingelegt.



Kurz vor dem Treffen von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit konzentrierten sich die Anleger wieder auf die internationalen Handelskonflikte. Am Nachmittag kam dann auch noch einmal mehr die Sorge vor baldigen Sonderzöllen auf europäische Autos auf. Zudem wurden die jüngsten Geschäftszahlen der europäischen Unternehmen überwiegend negativ aufgenommen.

Der EuroStoxx 50 fiel um 0,43 Prozent auf 3468,45 Punkte. Nach dem starken Vortagesplus hätten Anleger nun Kasse gemacht, schrieb Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets.