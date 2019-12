Aktien Europa Schluss: Verluste vor dem Jahreswechsel

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wenigen zwischen den Jahren noch aktiven Anleger an Europas Aktienmärkten sind am Montag auf Tauchstation gegangen.



Der EuroStoxx 50 schloss 0,89 Prozent tiefer bei 3748,47 Punkten. Damit läuft es für den Leitindex der Eurozone aber immer noch auf einen Jahresgewinn von knapp 25 Prozent hinaus.

In Paris ging es für den Cac 40 am Montag um 0,91 Prozent auf 5982,22 Punkte abwärts. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,76 Prozent auf 7587,05 Punkte.

Am Nachmittag hatte der schwache Start an der tonangebenden Wall Street die Aktienindizes diesseits des Atlantiks noch etwas tiefer ins Minus gedrückt. In den USA hatten die Anleger nach der jüngsten Rekordjagd Gewinne mitgenommen.

Für die Börsen in Frankfurt, Mailand, Moskau, Prag, Rom, Wien und Zürich ist dieser Montag gleichzeitig der letzte Handelstag 2019. An den Aktienmärkten in Amsterdam, Budapest, London, Paris und Warschau wird auch noch an Silvester gehandelt, wenngleich in verkürzten Sitzungen./la/he