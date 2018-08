Aktien Europa Schluss: Verluste - Handelsstreit wieder stärker im Vordergrund

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Aktienmarkt ist angesichts des weiter schwelenden globalen Handelskonflikts mit Verlusten in den August gestartet.



Der EuroStoxx 50 gab am Mittwoch um 0,46 Prozent auf 3509,23 Punkte nach. Im Juli hatte sich der Leitindex der Eurozone noch um fast 4 Prozent erholt.

Für den französischen Cac 40 ging es zur Wochenmitte um 0,23 Prozent auf 5498,37 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 gab um deutliche 1,24 Prozent nach auf 7652,91 Zähler. Marktbeobachter verwiesen dazu auch auf enttäuschende Konjunkturdaten aus China, wodurch der Kupferpreis unter Druck geraten sei und in der Folge die in London schwer gewichteten Minenwerte belastet habe. Am Donnerstag steht die Leitzinsentscheidung der Bank of England auf der Agenda.

Der brodelnde Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte auch den chinesischen Aktienmarkt nach unten gezogen. leicht gedrückt verläuft bislang auch der Aktienhandel in den USA. US-Präsident Donald Trump denkt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg darüber nach, die bis Ende August geplanten Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von den ursprünglich geplanten 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Das dürfte vor allem eine Verhandlungstaktik sein, um China zu Gesprächen zu bewegen, sagte ein Händler./ajx/he