Aktien Europa Schluss: Verluste vor Fed-Sitzung und Niederlande-Wahl

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor wichtigen Notenbanken-Sitzungen und den Wahlen in den Niederlanden haben sich die Anleger an den europäischen Börsen am Dienstag weiter zurückgehalten.



Nach zuletzt zwei orientierungslosen Handelstagen sank der EuroStoxx 50 um 0,47 Prozent auf 3399,43 Punkte. Der Leitindex der Eurozone fiel damit knapp unter die Marke von 3400 Punkten zurück, behauptet sich aber dennoch weiter auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015.

An den Länderbörsen waren die Vorzeichen ebenfalls rot. Der französische CAC 40 verlor 0,51 Prozent auf 4974,26 Zähler, während der FTSE 100 in London nur vergleichsweise knapp um 0,13 Prozent auf 7357,85 Punkte nachgab. Nach der Brexit-Zustimmung im britischen Parlament hatte der britische Leitindex zuvor phasenweise im Plus gelegen. Er profitierte dabei vom schwachen Pfund, das britische Produkte im Ausland tendenziell verbilligt. Dies erwies sich aber nicht nachhaltig als ausreichende Stütze./tih/fbr