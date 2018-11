Aktien Europa Schluss: Verhaltener Wochenstart

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Montag nur wenig verändert geschlossen.



Der EuroStoxx 50 beendete mit einem knappen Plus von 0,09 Prozent bei 3217,37 Punkten den Handel. In der Vorwoche hatte sich der Leitindex der Eurozone - getragen von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China - um rund 2,5 Prozent erholt.

In Paris endete der Cac 40 praktisch unverändert bei 5101,39 Zählern. In London stieg der FTSE 100 um 0,14 Prozent auf 7103,84 Punkte./edh/she