Aktien Europa Schluss: Verhaltener Optimismus vor US-Zinsentscheid

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Mittwoch letztlich weitere moderate Gewinne geschafft.



Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zeigten sich die Anleger damit vorsichtig optimistisch, dass die Währungshüter die gute Wirtschaftsentwicklung nicht mit einer zu raschen Straffung ihrer Geldpolitik abwürgen werden.