Aktien Europa Schluss: Überwiegend moderate Verluste

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag überwiegend moderat nachgegeben.



Zu den Ausnahmen zählten die Börsen in Zürich und Stockholm. Anleger aus der Europäischen Union (EU) zeigten sich besorgt angesichts der Turbulenzen um den Brexit und den Haushaltsstreit Italiens mit der EU. Auch der weiterhin ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt ein Thema für die Börsianer.