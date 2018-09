Aktien Europa Schluss: Überwiegend kaum Bewegung - Handelssorgen bremsen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Montag überwiegend ohne Schwung in die neue Woche gestartet.



Der EuroStoxx 50 schwankte im kleinen Rahmen um seinen Schlusskurs vom Freitag und schloss lediglich 0,04 Prozent höher bei 3346,11 Punkten. Die Marke von 3350 Punkten, über der der Leitindex der Eurozone zuletzt ein Hoch seit etwa zwei Wochen markiert hatte, erwies sich dabei weiter als hohe Hürde.

Der Pariser Cac 40 stand am Montag mit 0,07 Prozent Minus und 5348,87 Punkten im roten Bereich. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,03 Prozent auf 7302,10 Punkte nach. Gegen den Trend schloss die Mailänder Börse rund 1 Prozent im Plus und profitierte dabei unter andrem von starken Versorger- und Bankaktien.

Insgesamt aber wurde die Risikobereitschaft der Anleger wie schon seit Monaten von den Sorgen um den schwelenden Zollstreit zwischen den USA und China gebremst. Die "Washington Post" vermeldete, US-Präsident Donald Trump wolle Importe im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen von zehn Prozent belegen. Am Markt wurde dies angesichts einer zuletzt signalisierten Gesprächsbereitschaft als Rückschlag gewertet. An den China-Börsen hatte sich daraufhin am Montag schon Verunsicherung breit gemacht./la/men