Aktien Europa Schluss: Überwiegend Gewinne - Eurostoxx mit kräftigem Wochenplus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen sind am Freitag überwiegend mit Gewinnen ins Wochenende gegangen.



Kursverluste am Vormittag wurden rasch abgeschüttelt beziehungsweise in Großbritannien eingedämmt. Der EuroStoxx 50 gewann zum Handelsende 0,55 Prozent auf 3403,39 Punkte. Die Wochenbilanz ist mit plus 3 Prozent ausgesprochen erfreulich. Von den positiven Impulsen aus den USA im Wochenverlauf profitierte auch der europäische Markt.

In Paris rückte der CAC-40-Index zum Wochenschluss um 0,63 Prozent auf 4995,13 Punkte vor. Steigende Umfragewerte für den Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron hätten den französischen Aktienmarkt gestützt, kommentierte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Macron vertritt eine klar europafreundliche Linie und will damit der Rechtspopulistin Marine Le Pen Paroli bieten.