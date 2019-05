Aktien Europa Schluss: US-chinesischer Schlagabtausch hält Anleger zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Anleger an Europas Börsen haben sich zur Wochenmitte nicht aus der Deckung gewagt.



Wegen des schwelenden Handelskonflikts zwischen den USA und China traten die Leitindizes der großen Handelsplätze überwiegend auf der Stelle. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss am Mittwoch 0,01 Prozent höher bei 3386,72 Punkten. Der Mai entpuppt sich damit - wie so oft - immer mehr als schwacher Börsenmonat.

Mit Blick auf die jüngsten Sanktionen der USA gegen Chinas Smartphone-Riesen Huawei sprach Greg Kuhnert von Investec von einem "anhaltenden Schlagabtausch zwischen den USA und China um die technologische Vorherrschaft". Die Risiken, die sich aus dem Technologiekonflikt beider Länder ergäben, seien "erheblich" und die Folgen für die Unternehmen ungewiss, sagte der Portfolio-Manager.

Der französische Cac 40 gab am Mittwoch um 0,12 Prozent auf 5378,98 Punkte nach. In London schloss der FTSE 100 0,07 Prozent höher auf 7334,19 Zählern./bek/he