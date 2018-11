Aktien Europa Schluss: US-Zwischenwahlen halten Anleger in der Defensive

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vor den US-Kongresswahlen sind die Anleger an Europas Aktienmärkten am Dienstag auf Tauchstation gegangen.



Je nach Wahlausgang könnte Gegenwind für die Aktien aufkommen, weshalb sich viele Investoren zurückhielten. "Sich als Anleger allerdings im Vorfeld für eine Richtung zu entscheiden, wäre so, als würde man eine Münze werfen. Und dazu ist schon seit Tagen niemand bereit", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.