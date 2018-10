Aktien Europa Schluss: US-Talfahrt durchkreuzt Stabilisierungsversuch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Deutliche Verluste an der Wall Street haben Europas Börsen am Mittwoch ihren zaghaften Stabilisierungsversuch verdorben.



Immerhin fielen die Abschläge diesmal erheblich moderater aus als am sehr schwachen Vortag. Marktbeobachter verwiesen auf den anhaltenden Streit um Italiens Haushalt und die weiter ausgesetzten Brexit-Verhandlungen.

Der EuroStoxx 50 rutschte seit dem frühen Nachmittag sukzessive ab und beschleunigte zum Handelsende hin seinen Abwärtstrend. Zum Schluss notierte der Leitindex der Eurozone 0,34 Prozent im Minus bei 3130,33 Punkten und erreichte damit erneut den tiefsten Stand seit Dezember 2016.