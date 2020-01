Aktien Europa Schluss: USA-Iran-Krise setzt den Kursen weiter zu

Weitere Suchergebnisse zu "Stoxx Europe 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben die Kurse an den europäischen Aktienmärkten am Montag weiter gedrückt.



Statt auf Aktien konzentrierten sich Investoren auf bestimmte Rohstoffe wie Gold oder sichere Währungen wie den Schweizer Franken als die in Krisen vermeintlich sicheren Anlageklassen.

Der EuroStoxx 50 beendete den ersten Handelstag der neuen Woche 0,55 Prozent tiefer bei 3752,52 Punkten, nachdem er am Vormittag noch deutlicher in Richtung der 3700er-Marke abgerutscht war. In Paris ging es für den Cac 40 um 0,51 Prozent abwärts auf 6013,59 Zähler. Der Londoner FTSE 100 gab um 0,62 Prozent nach auf 7575,34 Punkte.

Der Iran hatte Rache geschworen für den Tod des iranischen Generals Ghassem Soleimani in Bagdad, der als bekanntestes Gesicht des iranischen Militärs im Ausland galt und von vielen Landsleuten als Held betrachtet wird. Die USA hatten sich zu der gezielten Tötung bekannt. US-Präsident Donald Trump warnte seinerseits die Führung in Teheran vor entsprechenden Schritten und drohte mit Angriffen auf iranische Kulturstätten. Die Regierung in Teheran sieht sich zudem dem Wiener Atomabkommen von 2015 künftig nicht mehr verpflichtet./ajx/he