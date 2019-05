Aktien Europa Schluss: 'Technologiekrieg' treibt Anleger in die Flucht

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der sich zuspitzende Handels- und "Technologiekrieg" zwischen den USA und China hat die Kurse an Europas Börsen am Donnerstag in die Knie gezwungen.



Öl ins Feuer gossen zudem schwache Konjunkturdaten aus Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone büßte 1,76 Prozent auf 3327,20 Punkte ein.

Der Index vermied ein Abrutschen auf ein Zweimonatstief nur knapp. Im als saisonal schwach geltenden Börsenmonat Mai büßte der Index bislang bereits mehr als 5 Prozent ein - nachdem er vom Jahresanfang bis Ende April noch um gut 17 Prozent gestiegen war. Der französische Cac 40 rutschte am Donnerstag um 1,81 Prozent auf 5281,37 Punkte ab. In London verlor der FTSE 100 1,41 Prozent auf 7231,04 Zähler.

Das deutsche Ifo-Geschäftsklima hatte sich im Mai deutlich eingetrübt, der Ifo-Index war auf den niedrigsten Wert seit Ende 2014 gefallen. Das sei gewissermaßen "vorprogrammiert" gewesen, schrieb Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Die fortwährenden Handelskonflikte zwischen den USA und China hätten bereits handfeste Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Unternehmen./bek/he