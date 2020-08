Aktien Europa Schluss: Technologiefieber aus den USA steckt an

Weitere Suchergebnisse zu "Stoxx Europe 50":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsenindizes haben am Mittwoch ihre anfängliche Schwäche rasch abgeschüttelt und vor allem im späten Handel ihre Gewinne ausgebaut.



Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit plus 0,81 Prozent auf 3356,76 Punkten knapp unter seinem Tageshoch.

In den USA ging die Rally bei Technologiewerten unvermindert weiter. Das trieb auch den europäischen Techsektor deutlich an und färbte auf die Indizes ab. Sollten die Techwerte in eine Korrektur übergehen, drohe allerdings eine mögliche Sippenhaft für den breiten Markt, warnte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Für den französischen Cac 40 ging es um 0,80 Prozent auf 5048,43 Punkte hoch. Etwas weniger Gewinn verbuchte der britische FTSE 100 mit 0,14 Prozent auf 6045,60 Zähler./ajx/he