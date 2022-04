Aktien Europa Schluss: Steigende Kurse - Gute Unternehmenszahlen stützen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Robuste Quartalszahlen einiger Schwergewichte haben den wichtigsten europäischen Aktienmärkten am Mittwoch Auftrieb gegeben. Nach einem schwächeren Vortag gewann der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone 1,72 Prozent auf 3896,81 Punkte.

Der französische Cac 40 zog um 1,38 Prozent auf 6624,91 Punkte an. Etwas verhaltener entwickelte sich der britische FTSE 100 mit plus 0,37 Prozent auf 7629,22 Punkte, hier bremsten etwas die schwachen Rohstoffwerte.

Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Folgen seien bereits zu einem großen Teil eingepreist, so Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Allerdings dürfe sich die Lage nun nicht weiter verschlechtern. "Bisher gehen die Marktteilnehmer noch von vorübergehenden Effekten aus, die sich in den kommenden Handelsmonaten wieder glätten werden", so Lipkow./ajx/he