Aktien Europa Schluss: Stabil - Britisches Parlament muss über Brexit abstimmen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Dienstag weitgehend stabilisiert.



Die Anleger zeigten sich etwas erleichtert, dass das Parlament in Großbritannien über die Austrittserklärung aus der Europäischen Union abstimmen muss. Das entschied das höchste britische Gericht in London und kam damit der Regierung in die Quere. Der britische FTSE 100 reagierte mit moderaten Gewinnen auf die Entscheidung, beendete den Handel mit minus 0,01 Prozent dann aber quasi unverändert auf 7150,34 Punkten.

Der EuroStoxx 50 legte um 0,26 Prozent auf 3281,53 Punkte zu. Am Montag hatte der europäische Leitindex noch unter dem Eindruck einer möglicherweise protektionistischen Handelspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump knapp 1 Prozent verloren. Für den französischen CAC-40-Index ging es am Dienstag um 0,18 Prozent auf 4830,03 Zähler hoch./ajx/he