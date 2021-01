Aktien Europa Schluss: Schwache Wall Street schmälert Kauffreude

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen an der Wall Street nach erneuten Rekorden haben zu Jahresbeginn die vorherige Kaufbereitschaft an Europas Börsen gebremst.



Nach einem kurzen Rutsch ins Minus rettete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Montag aber einen Kurszuwachs von 0,33 Prozent auf 3564,39 Punkte ins Ziel. Der französische Cac 40 schloss 0,68 Prozent fester bei 5588,96 Punkten.

Der britische FTSE 100 gewann 1,72 Prozent auf 6571,88 Zähler. Auftrieb gab ihm die Stärke der schwergewichtigen Bergbau- und Pharmawerte./gl/he