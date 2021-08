Aktien Europa Schluss: Schwache Konjunkturdaten beenden Höhenflug

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Schwache Konjunkturdaten aus China und den USA haben dem Höhenflug der europäischen Börsen am Montag ein jähes Ende bereitet.



Auch die überraschend schnelle Kapitulation der vom Westen gestützten afghanischen Regierung vor den Rebellen der Taliban dämpfte die Risikoneigung an den internationalen Kapitalmärkten etwas. Anleger strichen vorsichtshalber Kursgewinne ein.

So verlor der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone 0,64 Prozent auf 4202,44 Punkte. Zuvor hatte das Aktienbarometer zehn Handelstage in Folge zugelegt und am Mittwoch erstmals seit 2008 wieder die Marke von 4200 Punkten geknackt. "Die Aktienmärkte hatten in den vergangenen Wochen einen guten Lauf und der heutige Rücksetzer hat viel damit zu tun", sagte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Für den französischen Cac 40 , der am Freitag erstmals seit 2000 über 6900 Punkte geklettert war, ging es zu Beginn der Woche um 0,83 Prozent auf 6838,77 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 sank um 0,90 Prozent auf 7153,98 Zähler./bek/he